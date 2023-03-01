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У прозорій блузці і з яскравою сумкою: гарна 79-річна Катрін Деньов на показі Saint Laurent

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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1757
Час на прочитання
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У прозорій блузці і з яскравою сумкою: гарна 79-річна Катрін Деньов на показі Saint Laurent

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Французька акторка побувала на Паризькому тижні моди.

Катрін Деньов відвідала показ Модного дому Saint Laurent, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Для фешнівенту акторка обрала образ total black від цього бренду. На ній були оксамитові штани, елегантний жакет і прозора блузка з краваткою-бантом, крізь яку була помітна білизна з мереживом.

Катрін Деньов / © Getty Images
Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Аутфіт Деньов доповнила замшевими чорними туфлями. Розбавила лук акторка яскравим аксесуаром – жовтою сумочкою.

Катрін зробила укладання, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха діамантовими сережками.

Нагадаємо, Деньов побувала на показі бренду AMI Alexandre Mattiussi у Парижі. Там вона постала у пальті з леопардовим принтом, з-під якого визирали чорний жакет і чорні широкі штани.

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Дата публікації
Перегляди
1757
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