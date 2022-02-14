У прозорій блузці, спідниці та з макіяжем: американський танцівник на прем'єрі мюзиклу

У прозорій блузці, спідниці та з макіяжем: американський танцівник на прем'єрі мюзиклу

Все частіше чоловіки з'являються на світських заходах у жіночому вбранні. Наш герой обрав жіночий образ, у якому переплітаються романтика та відвертість.

Танцівник Мітчелл Тобін відвідав прем'єру мюзиклу The Music Man у театрі "Зимовий сад" у Нью-Йорку, де привернув до себе увагу провокаційним луком.

Хлопець з'явився перед фотографами у романтичному вбранні, яке складалося з чорної прозорої спідниці та молочно-бежевої спідниці з рюшами.

Мітчелл Тобін / Getty Images

Образ Мітчелл доповнив гостроносими ботильйонами з ланцюжками з камінням. На шиї у нього було металеве намисто, а у вухах – лаконічні сережки.

Тобін зробив собі макіяж із чорними стрілками, укладання з мокрим ефектом та довгий молочно-перламутровий манікюр, декорований стразами.

Нагадаємо, раніше американський актор Карл Клемонс-Гопкінс з'явився на червоній доріжці "Еммі-2021" в екстравагантному аутфіті від Christian Siriano. На ньому була біла блузка з оголеними плечима, з-під якої він блиснув своїми волохатими грудьми.

Карл Клемонс-Гопкінс / Getty Images

Блузку він поєднав із чорними широкими штанями та широким фіолетово-жовтим довгим поясом, а також із чорними замшевими лоферами.

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