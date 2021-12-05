У прозорій блузці та мініспідниці: Ділан Пенн на галавечорі в Маямі

У прозорій блузці та мініспідниці: Ділан Пенн на галавечорі в Маямі

30-річна дочка Шона Пенна та Робін Райт – Ділан Пенн – відвідала захід, організований брендом Chanel у Маямі.

Ділан Пенн приїхала на захід у чорній прозорій блузці з ґудзиками посередині, доповнивши її твідовою мініспідницею від Chanel з торочками на подолі. Взута Ділан була в чорні босоніжки на підборах з відкритими носами, а в руках тримала маленьку сумку теж від Chanel на короткому ланцюжку.

Ділан Пенн / Getty Images

Акторка зібрала світле волосся у високу зачіску, зробила макіяж у натуральних відтінках та одягла маленькі сережки-кільця. Також кілька каблучок було у зірки на пальцях. Ділан мала дуже елегантний та стильний вигляд.

На цьому ж вечорі, зазначимо, з'явилася і модель Карлі Клос, яка теж обрала чорний аутфіт і взула босоніжки на пласкій підошві.

Карлі Клос / Getty Images

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