У прозорій блузці та спідниці з діркою: бьютіблогерка на Тижні моди у Лондоні

У прозорій блузці та спідниці з діркою: бьютіблогерка на Тижні моди у Лондоні

21-річна Еббі Робертс привернула до себе увагу яскравим образом.

Британську б'ютіблогерку Еббі Робертс папараці сфотографували під час Лондонського тижня моди. Вона відвідала фешншоу бренду Preen by Thornton Bregazzi.

Еббі обрала для себе ефектний аутфіт. Дівчина одягла червону романтичну прозору блузку, під якою був чорний бюстгальтер, та шкіряну чорну спідницю міді з рюшами та великою діркою.

Еббі Робертс / Getty Images

Вбрання Робертс доповнила чорними босоніжками із зав'язками. Вона пофарбувала волосся у світло-рожевий колір і зібрала його у хвіст. Дівчина зробила макіяж з чорними стрілками та червоною помадою. У вухах у неї були сережки-хрестики.

А британська модель Джордан Данн постала на Тижні моди у Лондоні у шифоновій сорочці від бренду 16 Arlington коралового відтінку, яку поєднала з золотим кроптопом та коричневими шкіряними штанями та світлими босоніжками на підборах. Вона блиснула сосками на камеру.

Джордан Данн / Getty Images

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