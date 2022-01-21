У прозорій блузці та з легендарною сумкою: Наомі Кемпбелл відвідала показ Dior

У прозорій блузці та з легендарною сумкою: Наомі Кемпбелл відвідала показ Dior

У Парижі Ноамі лише кілька днів, але вже встигла відвідати кілька світських заходів.

Британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала показ чоловічої колекції Dior осінь-зима 2022-2023 у межах Паризького тижня моди. Зірка прийшла на захід у повністю чорному ансамблі, який складався з прозорої подовженої блузи з декором у вигляді аплікації з бісеру та чорних штанів.

Доповнили вбрання супермоделі пальто, туфлі-човники та легендарна сумка Saddle, декорована кристалами.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

Раніше модель сходила на вечерю в Soho House у шовковому костюмі з принтом, чорному пальті та кросівках і відвідала показ Louis Vuitton.

Читайте також: