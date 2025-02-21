У прозорій блузці з бантом: Зої Салдана з чоловіком і трьома дітьми прийшла на кінофестиваль

46-річна акторка з'явилася на заході разом із сім'єю, що буває доволі рідко.

Зої Салдана відвідала відкриття 10-го щорічного кінофестивалю Filming Italy Los Angeles, яке відбулося у Лос-Анджелесі. На івент вона прийшла разом зі своїм чоловіком – італійським художником Марком Перего та їхніми трьома синами.

Зої обрала для своєї появи стильний образ total black. На ній була прозора блузка з довгими рукавами і бантом, під яку вона одягла чорний бюстгальтер, і широкі штани зі стрілками. Аутфіт акторка доповнила чорними лакованими туфлями на високих платформах і підборах.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Салдана зробила гладкий хвіст, макіяж із чорними стрілками і завершила лук лаконічними прикрасами.

Перего був одягнений також у все чорне: у шкірянку, светр і штани. А на хлопцях були джинси, сорочки і на двох із них – піджаки

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зої Салдана у вечірній сукні від Saint Laurent отримала нагороду на церемонії.

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