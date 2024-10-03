У прозорій блузці з мереживом і мінішортах: Арабелла Чі у спокусливому аутфіті вийшла у світ

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продемонструвала шанувальникам в Instagram пікантний образ, у якому вона сходила на один із івентів.

Арабелла Чі/Instagram Арабелли Чі

На білявці була романтична прозора мереживна блузка з високою горловиною, вирізом на спині та білими стрічками на рукавах. Під неї Чі одягла білий мереживний бюстгальтер.

Арабелла Чі/Instagram Арабелли Чі

Верх модель скомбінувала з білими мінішортами і босоніжками кольору металік із ремінцями на щиколотках. У руці вона тримала молочну сумку, оздоблену перлинами.

Арабелла Чі/Instagram Арабелли Чі

Арабелла зробила акуратне укладання на одну сторону, ніжний макіяж, білі манікюр і педикюр, а вуха прикрасила лаконічними сережками.

Арабелла Чі/Instagram Арабелли Чі

"Цьому вбранню потрібен був момент", – підписала знімки модель.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі приймала сонячні ванни у блакитному купальнику з квітковим принтом і жовтими рюшами.

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