У прозорій блузці з рюшами: Голлі Беррі блиснула бюстгальтером на прем'єрі п'єси

58-річна акторка побувала на заході у Каліфорнії.
Голлі Беррі відвідала прем’єру гастрольної циркової п'єси Cirque du Soleil "KOOZA" у Санта-Моніці.
На червоній доріжці вона постала у вкорочених широких джинсах із низким посадженням і дірками, які поєднала з чорною прозорою блузкою з рюшами та мереживом на комірі і манжетах. У цій блузці Голлі блиснула чорним бюстгальтером.
Взута акторка була у чорні крокодилячі туфлі на шпильках.
Беррі зробила укладання з локонами, макіяж із прозорим блиском на губах, молочний манікюр і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, Голлі Беррі у комбінезоні та кедах сходила за покупками.
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