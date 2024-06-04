У прозорій блузі та спідниці-олівці: Джесіка Альба прийшла на інтерв'ю у діловому луку

43-річна американська акторка та бізнесвумен — Джесіка Альба — яка є також однією з суперзірок початку двохтисячних років, вирішила повернутися в акторство і зіграла в новому фільмі Netflix "Шлях відплати".

Напередодні прем'єри, яка запланована на 21 червня, Джессіка стала активно з'являтися на публіці та відвідувати різноманітні шоу. 3 червня вона прийшла на "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".

На акторці був досить строгий діловий образ, оскільки вона одягла шовкову сіру сорочку з довгими рукавами у поєднанні з чорною спідницею-олівцем та сірими туфлями. Пікантності образу додавало те, що її блузка була повністю прозорою.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Фільм з Альбою розповідає історію про сильну жінку — досвідчену спецназівку, яка бере на себе управління баром свого батька після його раптової смерті і незабаром опиняється у конфлікті з жорстокою бандою, яка орудує у її рідному місті.

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