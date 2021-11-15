У прозорій блузі та спідниці з величезними воланами: Сіара на благодійному заході

У прозорій блузі та спідниці з величезними воланами: Сіара на благодійному заході

Зірка одягла вбрання з незвичайною спідницею.

У Каліфорнії на Голлівудських пагорбах відбувся 10-й щорічний благодійний вечір організації Baby2Baby, яка надає предмети першої необхідності дітям, які живуть у злиднях.

Сіара / Associated Press

На килимову доріжку заходу вийшла і багатодітна мама - співачка Сіара. Зірка обрала досить незвичайне вбрання чорного кольору: прозору блузу, яку носила з чорним однотонним бюстгальтером та довгу спідницю фасону "рибка" з безліччю величезних воланів на поділі та збоку. Волосся зірки було зібрано в пучок, а на обличчі візажисти зроби їй ефектний макіяж із золотими тінями.

Сіара / Associated Press

Це вбрання співачки було біліше незвичайнішим, ніж сукня від бренду Tom Ford, яку вона одягала кілька днів тому на церемонію в Нью-Йорку.

Сіара / Associated Press

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