Шоу-бізнес
108
1 хв

У прозорій блузі з гіпюру та в мініспідниці: Періс Гілтон виступила на вечірці

Зірка потрапила під приціл папараці.

Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Ефектна голлівудська білявка Періс Гілтон відвідала святкування відкриття магазину H&M у торговельному центрі The Original Farmers Market у Лос-Анджелесі. Зірка виступила там зі своєю DJ-музикою.

Коли Періс прямувала на виступ, її помітили папараці. Артистка була того дня вбрана у все чорне — зокрема вона поєднала прозору блузу з чорного гіпюру, на рукавах якої були манжети з рюшами, а також коротку спідницю-трапецію із заклепками. Зухвалості її образу додавали чорні колготки, туфлі на підборах, окуляри та масивне кольє-чокер із величезним камінням.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон — відома тусовщиця, але останнім часом не тільки рідше з’являється на червоних доріжках, але й на вечірках. Востаннє її бачили на публіці на початку місяця, коли вона йшла на день народження акторки Кари Делевінь. Одягнута вона тоді теж була у вбрання з мереживом.

