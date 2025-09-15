- Дата публікації
У прозорій блузці і шкіряних кюлотах: Аманда Голден продемонструвала гарний осінній образ
54-річна британська радіоведуча щодня ретельно продумує свій аутфіт.
Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці в Лондоні біля своєї роботи — студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.
Знаменитість продемонструвала стильний осінній аутфіт. На Аманді була чорна прозора блузка у білу смужку вільного силуету, яку вона спереду заправила у чорні шкіряні кюлоти.
Лук Голден доповнила чорним бюстгальтером, чорною місткою сумкою і чорними шкіряними туфлями-човниками.
Радіоведуча зробила укладання з м’якими локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, шию — золотими ланцюжками, а на руці була каблучка з камінням.
