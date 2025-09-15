У прозорій блузці і шкіряних кюлотах: Аманда Голден продемонструвала гарний осінній образ

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці в Лондоні біля своєї роботи — студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Знаменитість продемонструвала стильний осінній аутфіт. На Аманді була чорна прозора блузка у білу смужку вільного силуету, яку вона спереду заправила у чорні шкіряні кюлоти.

Лук Голден доповнила чорним бюстгальтером, чорною місткою сумкою і чорними шкіряними туфлями-човниками.

Радіоведуча зробила укладання з м’якими локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, шию — золотими ланцюжками, а на руці була каблучка з камінням.

Нагадаємо, Аманда Голден вийшла у світ у шкіряному вбранні і з перлинним намистом.