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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

У прозорій блузці і туфлях з помпонами: Демі Мур із наймолодшою донькою відвідала галавечір

Зіркова мама з донькою обрали для свого виходу чорні костюми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Таллула Вілліс і Демі Мур

Таллула Вілліс і Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур відвідала галавечір «Ніч рівності сімей» на пірсі у Нью-Йорку. Там вона з’явилася у супроводі своєї наймолодшої доньки — Таллули Вілліс.

На Демі було все чорне: укорочений жакет, прозора блузка, бюстгальтер, краватка і широкі прямі штани з високим посадженням. Лук вона доповнила чорними рукавичками без пальців, чорно-білими туфлями, прикрашеними чорними помпонами.

Таллула Вілліс і Демі Мур / © Getty Images

Таллула Вілліс і Демі Мур / © Getty Images

Волосся акторка уклала в локони, зробила макіяж з акцентом на очах і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила довгими сережками з діамантами, а на руці у неї була каблучка з великим діамантом.

Таллула обрала для своєї появи чорний жакет, білу сорочку, чорну краватку і чорні широкі штани, які скомбінувала з чорними гостроносими балетками.

Дівчина зробила зачіску каре з кучерями, наділа на обличчя окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями з камінням, а руки — каблучками з камінням.

Нагадаємо, Демі Мур на Met Gala одягла екстравагантне вбрання, яке нагадувало чоловічу краватку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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