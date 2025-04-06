У прозорій блузці і з розкішними прикрасами: гарна Сальма Гаєк сяяла на червоній доріжці премії

Сальма Гаєк / © Getty Images

Реклама

Сальма Гаєк відвідала 11-ту церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

Для заходу вона обрала елегантний образ. На ній було чорне вбрання, яке складалося з довгої вільної спідниці та прозорої шифоновї блузки з пікантним вирізом, під якою на ній було чорне боді. Одяг Сальма скомбінувала з босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Особливу увагу Гаєй приділила прикрасам: у вухах у неї були невеликі сережки-кільця, на шиї – золотий ланцюжок із масивною підвіскою у вигляді квітки з діамантами, зверху на манжетах були золоті браслети – ланцюжок, широкий із квіткою та у формі змії. Серед каблучок була одна масивна з такою самою квіткою, як на шиї.

Реклама

Сальма Гаєк / © Getty Images

Акторка зробила обємне укладання з локонами та природною сивиною, макіяж із червоною помадою і ніжний манікюр.

Нагадаємо, Сальма Гаєк опублікувала світлину з концерту, на якому вона з Сабріною Карпентер позували в однакових футболках.