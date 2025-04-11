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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

У прозорій блузці з рюшами: Дар’я Трегубова у пікантному луку блиснула бюстгальтером на прем’єрі фільму

Акторка прийшла подивитися фільм «Аматор» із Рамі Малеком у головній ролі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дар’я Трегубова

Дар’я Трегубова

У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall) відбувся допрем’єрний показ шпигунського трилера «Аматор» із лауреаом премії «Оскар» Рамі Малеком у головній ролі.

На івент завітали українські знаменитості: акторка Дар’я Трегубова, комікеса Катерина Нікітіна, співак Вадим Олійник, співачка Марієтта, футболісти ФК «Динамо» Київ Максим Дячук і Денис Ігнатенко та інші.

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Марієтта

Марієтта

Катерина Нікітіна

Катерина Нікітіна

Найефектніший образ на івенті продемонструвала Дар’я Трегубова. Акторка постала перед фотокамерою у пікантній чорній прозорій блузці з рюшами і широкими рукавами, під якою був помітний бюстгальтер.

Дар’я Трегубова

Дар’я Трегубова

Аутфіт Трегубова доповнила джинсами-кльош, чорними туфлями з білими акцентами і чорною сумкою. Вона зробила акуратне укладання і макіяж із помадою малинового відтінку.

Дар’я Трегубова

Дар’я Трегубова

Про фільм:

Чарлі Геллер (Рамі Малек) — геніальний криптограф, який працює на ЦРУ. Його життя змінюється назавжди після загибелі дружини внаслідок теракту в Лондоні. Не отримавши підтримки від уряду, Чарлі вирішує самостійно вистежити винних. Його єдина зброя — блискучий аналітичний розум. У цій небезпечній грі на виживання проти глобального терору він перетворюється з аналітика на справжнього аматора, здатного змінити правила гри.

У фільмі поєдналися напруга, динаміка та інтелектуальний зміст.

Стрічка «Аматор» вже в українському прокаті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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