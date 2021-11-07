У прозорій чорній сукні з квіткою: фатальна Ель Феннінг вразила вбранням на доріжці

У прозорій чорній сукні з квіткою: фатальна Ель Феннінг вразила вбранням на доріжці

Зірка "Чаклунки" одягла дуже незвичайну та оригінальну сукню.

23-річна акторка Ель Феннінг стала однією з гостей галаконцерт LACMA Art+Film Gala, який відбувався 6 листопада в Лос-Анджелесі. На заході знаменитість з'явилася у розкішній чорній сукні від бренду Gucci.

Вбрання було повністю прозорим, виконаний з легкого шифону, мало довгий шлейф і рукави. Шию вбрання прикрашала величезна квітка з бісеру та леліток.

Ель Феннінг / Associated Press

Доповнила Ель своє ефектне вбрання босоніжками на платформі, високою зачіскою та насиченим макіяжем зі стрілками на очах та винною помадою на губах.

Ель Феннінг / Associated Press

Захід, який відвідала дівчина, присвячений впливовим американським художникам Емі Шеральд та Кехінді Вайлі, а також режисерові Стівену Спілбергу. Опікуни заходу Єва Чоу та актор Леонардо Ді Капріо були співголовами заходу десятий рік поспіль.

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