У прозорій чорній сукні з квіткою: фатальна Ель Феннінг вразила вбранням на доріжці

Зірка "Чаклунки" одягла дуже незвичайну та оригінальну сукню.
23-річна акторка Ель Феннінг стала однією з гостей галаконцерт LACMA Art+Film Gala, який відбувався 6 листопада в Лос-Анджелесі. На заході знаменитість з'явилася у розкішній чорній сукні від бренду Gucci.
Вбрання було повністю прозорим, виконаний з легкого шифону, мало довгий шлейф і рукави. Шию вбрання прикрашала величезна квітка з бісеру та леліток.
Доповнила Ель своє ефектне вбрання босоніжками на платформі, високою зачіскою та насиченим макіяжем зі стрілками на очах та винною помадою на губах.
Захід, який відвідала дівчина, присвячений впливовим американським художникам Емі Шеральд та Кехінді Вайлі, а також режисерові Стівену Спілбергу. Опікуни заходу Єва Чоу та актор Леонардо Ді Капріо були співголовами заходу десятий рік поспіль.
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