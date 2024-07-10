У прозорій кофті та мініспідниці: 27-річна дівчина Венсана Касселя показала фото з відпочинку

27-річна австралійська модель – Нара Баптіста – улетіла на іспанські острови у Середземному морі. Дівчина відпочиває на Мальорці, звідки вже показала гарні фотографії.

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Модель влаштувала фотосесії у сітчастій напівпрозорій кофті, крізь яку просвічувалися її груди, та білій мініспідниці. Образ моделі доповнювали лише великі сережки.

"Ох, із цієї подорожі буде багато фотографій", – написала Нара під знімками. З ким відпочиває, дівчина не розповіла.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року французький актор Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

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