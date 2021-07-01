У прозорій масці з бантиками: зірка нової "Пліткарки" на прем'єрі в Нью-Йорку

У прозорій масці з бантиками: зірка нової "Пліткарки" на прем'єрі в Нью-Йорку

Одна з головних героїнь нового шоу прийшла на прем'єру в незвичному образі.

У Нью-Йорку з розмахом відбулася прем'єра мінісеріалу "Пліткарка", який став перезапуском культового шоу початку нульових. Стартує серіал на HBO Max від 8 липня, але ось вечірку організатори вирішили провести 30 червня. Відвідало захід безліч селебриті і акторів нового серіалу, серед яких була і висхідна зірка — 27-річній акторка Джордан Александр.

Для червоної доріжки вона вибрала екстравагантне повністю біле вбрання, яке складалося з корсета і кюлот, які прикрашала тонка тканина з мереживом. А ось від корсета до штанів кріпилися сатинові смужки з бантами, які імітують підтяжки.

Джордан Александер / Associated Press

Джордан Александер / Associated Press

На обличчі у Джордан була незвичайна маска з органзи і бантами з боків. Виконаний аксесуар був із такої ж тканини, як і все її вбрання. Доповнили вечірній лук дівчини кілька золотих прикрас і лаконічні босоніжки чорного кольору.

Джордан Александер / Associated Press

Також зовсім нещодавно в Мережі з'явився перший тизер "Пліткарки", в якому нам показали всіх ключових персонажів майбутнього шоу.

Читайте також: У стильній в'язаній сукні: акторку нової "Пліткарки" заскочили на зніманнях

Знімання серіалу "Пліткарка" (18 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання