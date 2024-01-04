У прозорій мереживній білизні і прикрасах: 155-кілограмова Тесс Голлідей продемонструвала пишні форми

38-річна модель plus-size знялася у провокаційному фотосеті.
Найбільша у світі модель plus-size Тесс Голлідей знялася у відвертій фотосесії і показала її фоловерам в Instagram.
Перед об'єктивом фотокамери Alex Evans вона позувала у сміливому сексуальному образі. На ній була біла прозора білизна, прикрашена мереживом.
Аутфіт модель доповнила золотими сережками з перлами і золотим ланцюжком із підвіскою. Тесс зробила укладання з локонами і насичений вечірній макіяж із акцентом на очах.
Голлідей продемонструвала свої пишні форми і різнокольорові татуювання, якими вкрите її тіло.
"Крокую у 2024 вільною як пташка, безстрашно захищаючи і люблячи це тіло", – підписала модель знімки.
Як бачимо, Голлідей своїм прикладом мотивує жінок любити своє тіло у будь-якій вазі.
Нагадаємо, Тесс Голлідей у чорній мінісукні похизувалася пишним декольте.
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