У прозорій мереживній білизні і прикрасах: 155-кілограмова Тесс Голлідей продемонструвала пишні форми

Найбільша у світі модель plus-size Тесс Голлідей знялася у відвертій фотосесії і показала її фоловерам в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери Alex Evans вона позувала у сміливому сексуальному образі. На ній була біла прозора білизна, прикрашена мереживом.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Аутфіт модель доповнила золотими сережками з перлами і золотим ланцюжком із підвіскою. Тесс зробила укладання з локонами і насичений вечірній макіяж із акцентом на очах.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Голлідей продемонструвала свої пишні форми і різнокольорові татуювання, якими вкрите її тіло.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

"Крокую у 2024 вільною як пташка, безстрашно захищаючи і люблячи це тіло", – підписала модель знімки.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Як бачимо, Голлідей своїм прикладом мотивує жінок любити своє тіло у будь-якій вазі.

Нагадаємо, Тесс Голлідей у чорній мінісукні похизувалася пишним декольте.

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