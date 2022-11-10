У прозорій мереживній сукні: 53-річна американська акторка у сміливому образі вийшла на червону доріжку

Карен Ферчайлд обрала для свого виходу ефектне червоне вбрання до підлоги від Alaia.

Американська співачка у стилі кантрі і засновниця гурту Little Big Town - Карен Ферчайлд відвідала церемонію вручення нагород CMA Awards, яка відбулася на Bridgestone Arena у Нешвіллі.

На червоній доріжці артистка з'явилася у досить відвертому аутфіті. На ній була червона прозора мереживна сукня по фігурі і з горловиною від бренду Alaia з пір'ям на подолі. Добре, що під вбрання Карен одягла білизну.

Карен Ферчайлд / Фото: Associated Press

Ферчайлд зробила акуратне укладання і насичений макіяж із червоною помадою на губах. Вуха вона прикрасила сережками з діамантами. Довгий світлий манікюр завершив образ співачки.

Карен Ферчайлд / Фото: Associated Press

Читайте також: