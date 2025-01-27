У прозорій мереживній сукні: ефектна Джей Ло сяяла на кінофестивалі

Дженніфер Лопес відвідала фестиваль "Санденс", де було представлено її нову роботу у фільмі "Поцілунок жінки-павука".

На доріжку 55-річна акторка вийшла в напівпрозорій чорній мереживній сукні Valdrin Sahiti, розшитій стразами у вигляді павутиння. Вона була у чорних туфлях на підборах, у руках тримала клатч, волосся зібрала у високу об'ємну зачіску і зробила виразний макіяж та світлий манікюр. На вказівному пальці в неї сяяла каблучка з каменем.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Акторка представила Музичний фільм про двох несумісних один з одним співкамерників, які формують незвичайний близький зв'язок під час військової диктатури в Аргентині 1970-х років. Картина стала найпопулярнішим фільмом на цьогорічному фестивалі "Санденс", який зазвичай фокусується на невеликому артхаусному та документальному кіно.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Джей Ло на івенті в білій шубі та сукны з пікантним декольте та квіткою, вона мала дуже ефектний вигляд.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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