У прозорій мереживній сукні: канадська акторка засвітила білизну на світському заході

32-річна Гейлі Лоу обрала для своєї появи сміливе вбрання.

Канадська акторка Гейлі Лоу стала гостею івенту Clarins ICONS, який відбувся у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона з'явилася у білій мереживній прозорій сукні максі з квітковим орнаментом, прикрашену білими паєтками. Під неї Лоу одягла чорну білизну.

Гейлі Лоу / Фото: Getty Images

Аутфіт Гейлі доповнила чорними босоніжками. У неї була об'ємна кучерява зачіска, натуральний макіяж, червоний манікюр та червоний педикюр. Свій лук акторка завершила срібними каблучками і браслетом.

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