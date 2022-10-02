У прозорій мереживній сукні: Кайлі Дженнер у відвертому луку сходила на галавечерю

25-річна зірка реаліті, бізнеследі та інфлюенсерка продемонструвала драматичний аутфіт від Mugler.

Кайлі Дженнер відвідала галавечерю Business of Fashion, яка відбулася в межах Тижня моди у Парижі.

Зірка реаліті обрала для свого виходу ефектний драматичний аутфіт від бренду Mugler. На ній була чорна прозора мереживна асиметрична мінісукня з рукавами-рукавичками і такі самі колготи. Вбрання мало довгий шлейф, який спадав з її пишних стегон.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Лук бізнеследі скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках. Образ Кайлі доповнила зібраною ззаду зачіскою, вечірнім макіяжем із димчатими тінями на повіках і мідною помадою на губах. У руці вона тримала невелику чорну сумочку.

Дженнер влаштувала собі невеликий фотосет, щоб продемонструвати у всій красі свій сексуальний образ (дивіться тут).

Нагадаємо, а на пока Модного дому Schiaparelli Кайлі прийшла в оксамитовій синій сукні з глибоким декольте.

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