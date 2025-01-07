У прозорій мереживній сукні: Зої Салдана у відвертому луку позувала на вечірці

Netflix влаштував вечірку в ресторані Spago в Лос-Анджелесі, щоб вшанувати своїх номінантів і лауреатів на премію "Золотий глобус". Цьогоріч стримінгова платформа отримала 14 номінацій на премію і виграла сім із них.

На івенті побувала Зої Салдана, яка отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес".

Акторка постала там у відвертому аутфіті. На ній була прозора мереживна сукня максі коричневого кольору з високою горловиною і без рукавів. Під вбранням були нюдові труси і не було бюстгальтера, що додавало її луку пікантності.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Зої зробила гладкий пучок, легкий макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками з діамантами, а руки – золотими каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Зої Салдана на премії "Золотий глобус" сяяла у вечірній чорній сукні по фігурі з паєтками, декольте у формі серця і без бретельок від бренду Saint Laurent.

Про фільм:

"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.

Читайте також: