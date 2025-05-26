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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

У прозорій мереживній блузці з рюшами: переможниця "Холостяка-12" у романтичному луку з'явилася на івенті у Києві

Катерина Лозовицька поєднала у своєму образі класичні кольори.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька

Переможниця реалітішоу «Холостяк-12» — Катерина Лозовицька — взяла участь у благодійному вечорі сучасної української поезії «Читай серцем». Вона прочитала один зі своїх улюблених віршів.

На івенті Катерина з’явилася у романтичному образі у класичних кольорах. На ній була чорна шовкова спідниця і прозора мереживна блузка білого кольору з пікантним декольте і рюшами.

Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька

Аутфіт Лозовицька доповнила укладанням із м’якими локонами, ніжним макіяжем, перлинними сережками-пусетами у вухах і ланцюжком із хрестиком на шиї.

Нагадаємо, у поетичному вечорі також взяли участь акторки Анастасія Цимбалару та Олена Світлицька.

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Дата публікації
Кількість переглядів
309
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