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- Шоу-бізнес
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У прозорій мереживній сукні і без білизни: зірка реаліті у провокаційному луку позувала на галавечорі
Анія Харві обрала для світського заходу відверте вбрання, яке практично не приховувало її фігуру.
Зірка восьмого сезону американського реалітішоу «Острів кохання» (Love Island USA) Анія Харві відвідала галавечір Ebony Power 100, який відбувся у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці вона з’явилася у провокаційному образі.
Дівчина постала у чорній повністю прозорій сукні, виготовленій з тонкого мережива з квітковими візерунками. Вбрання мало шлейф, довгі рукави, високий комір, глибоке декольте з фігурними вирізами, декоративні чорні вставки, які підкреслювали її пишні форми і створювали ефект корсета.
Крізь прозору тканину проглядалося тіло знаменитості, адже під сукню вона не одягла традиційної білизни. Особливо пікантний вигляд мала нижня частина вбрання, яка практично не приховувала її ноги та стегна.
Лук Харві доповнила чорними босоніжками на підборах, ефектними сріблястими сережками-люстрами і масивними каблучками.
Волосся Анія зібрала у високу об’ємну зачіску, залишивши спереду довге хвилясте пасмо. У неї також був виразний макіяж з чорними стрілками, довгими віями, ніжно-рожевими рум’янами і блиском на губах. Молочний манікюр і педикюр завершили аутфіт зірки реаліті.