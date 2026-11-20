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- Шоу-бізнес
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У прозорій мереживній сукні і розкішному пальті: Джей Ло приголомшила ефектним луком на прем'єрі свого шоу
Співачка з'явилася на заході у розкішному ансамблі від Dolce & Gabbana.
Дженніфер Лопес відвідала прем’єру концертного спецвипуску The JLo Show: Live in Las Vegas, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Зірка сяяла в ефектному образі від Dolce & Gabbana. На ній була прозора мереживна сукня максі кольору крем-брюле на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке декольте, приталений силует, занижену лінію талії і довгу розкльошену спідницю з воланами. Крізь тонке мереживо проглядалася білизна співачки.
Зверху Джен одягла розкішне пальто з кутюрної колекції Dolce & Gabbana Alta Moda Taormina 2026. Його прикрашали яскрава різнокольорова квіткова вишивка, блискучі лелітки, бісер та об’ємні декоративні квіти. Пальто мало широкий комір і манжети з білого хутра, вʼязану вставку, довгу торочку та яскраво-рожеву шовкову підкладку.
Аутфіт Джей Ло доповнила дорогоцінним масивним кольє з білими і великим жовтим каменем, сережками-підвісками з цього комплекту і каблучками. У руці вона тримала золотий клатч-футляр зі стразами і на ланцюжку.
Волосся співачка зібрала у високий пучок, який прикрасила декоративною шпилькою у формі квітки. Макіяж вона зробила з акцентом на очах, підкреслених чорним олівцем і пишними віями, а губи нафарбувала нюдовою помадою з блиском.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес в обтислому комбінезоні і з печивом похизувалася фігурою.