Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Дженніфер Лопес відвідала прем’єру концертного спецвипуску The JLo Show: Live in Las Vegas, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Зірка сяяла в ефектному образі від Dolce & Gabbana. На ній була прозора мереживна сукня максі кольору крем-брюле на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке декольте, приталений силует, занижену лінію талії і довгу розкльошену спідницю з воланами. Крізь тонке мереживо проглядалася білизна співачки.

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Дженніфер Лопес / © Associated Press

Зверху Джен одягла розкішне пальто з кутюрної колекції Dolce & Gabbana Alta Moda Taormina 2026. Його прикрашали яскрава різнокольорова квіткова вишивка, блискучі лелітки, бісер та об’ємні декоративні квіти. Пальто мало широкий комір і манжети з білого хутра, вʼязану вставку, довгу торочку та яскраво-рожеву шовкову підкладку.

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Дженніфер Лопес / © Associated Press

Аутфіт Джей Ло доповнила дорогоцінним масивним кольє з білими і великим жовтим каменем, сережками-підвісками з цього комплекту і каблучками. У руці вона тримала золотий клатч-футляр зі стразами і на ланцюжку.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Волосся співачка зібрала у високий пучок, який прикрасила декоративною шпилькою у формі квітки. Макіяж вона зробила з акцентом на очах, підкреслених чорним олівцем і пишними віями, а губи нафарбувала нюдовою помадою з блиском.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Лопес в обтислому комбінезоні і з печивом похизувалася фігурою.

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