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- Шоу-бізнес
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У прозорій мереживній сукні і за руку з коханим: гарна Сідні Свіні прогулялася Венецією
28-річна Акторку зазнімкували разом зі Скутером Брауном під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
Сідні Свіні потрапила під приціл папараці у Венеції, де триває 83-й міжнародний кінофестиваль. Акторка була не сама, а разом зі своїм коханим — 45-річним музичним продюсером Скутером Брауном. Пара трималася за руки й мала щасливий вигляд.
Для прогулянки Сідні обрала романтичну білу сукню міді з ажурного мережива. Вбрання мало квадратне декольте, короткі рукави з фестончастими краями, приталений силует і асиметричний поділ. Завдяки великим візерункам на спідниці сукня була частково прозорою, однак під нею була коротка біла підкладка.
Образ акторка доповнила коричневими босоніжками на підборах із тонкими ремінцями, чорним клатчем, вузькими сонцезахисними окулярами, годинником і браслетом. Довге біляве волосся вона розпустила й уклала з проділом посередині.
Браун для виходу обрав сорочку кольору шавлії із засуканими рукавами, бежеві шорти та коричневі мокасини. На голові у нього була темна бейсболка, одягнена козирком назад, а лук доповнили сонцезахисні окуляри, годинник і кілька підвісок.
Нагадаємо, Сідні та Скутер познайомилися 2025 року на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції. Навесні 2026-го вони підтвердили свої стосунки в Instagram, а нинішня поява стала їхнім дебютним спільним виходом у межах Венеційського кінофестивалю.