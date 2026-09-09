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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
170
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1 хв

У прозорій мереживній сукні і за руку з коханим: гарна Сідні Свіні прогулялася Венецією

28-річна Акторку зазнімкували разом зі Скутером Брауном під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сідні Свіні і Скутер Браун

Сідні Свіні і Скутер Браун / © Getty Images

Сідні Свіні потрапила під приціл папараці у Венеції, де триває 83-й міжнародний кінофестиваль. Акторка була не сама, а разом зі своїм коханим — 45-річним музичним продюсером Скутером Брауном. Пара трималася за руки й мала щасливий вигляд.

Для прогулянки Сідні обрала романтичну білу сукню міді з ажурного мережива. Вбрання мало квадратне декольте, короткі рукави з фестончастими краями, приталений силует і асиметричний поділ. Завдяки великим візерункам на спідниці сукня була частково прозорою, однак під нею була коротка біла підкладка.

Сідні Свіні і Скутер Браун / © Getty Images

Сідні Свіні і Скутер Браун / © Getty Images

Образ акторка доповнила коричневими босоніжками на підборах із тонкими ремінцями, чорним клатчем, вузькими сонцезахисними окулярами, годинником і браслетом. Довге біляве волосся вона розпустила й уклала з проділом посередині.

Браун для виходу обрав сорочку кольору шавлії із засуканими рукавами, бежеві шорти та коричневі мокасини. На голові у нього була темна бейсболка, одягнена козирком назад, а лук доповнили сонцезахисні окуляри, годинник і кілька підвісок.

Нагадаємо, Сідні та Скутер познайомилися 2025 року на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції. Навесні 2026-го вони підтвердили свої стосунки в Instagram, а нинішня поява стала їхнім дебютним спільним виходом у межах Венеційського кінофестивалю.

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