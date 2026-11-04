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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

У прозорій мереживній сукні з V-подібним декольте: Майка Монро продемонструвала провокаційний образ

Акторка обрала для кінопоказу відверте вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Майка Монро

Майка Монро / © Associated Press

Зірка романтичної драми «Спогади про нього» — Діллон Монро Баклі, більш відома як Майка Монро, відвідала спеціальний показ фільму «Victorian Psycho», який відбувся у Нью-Йорку. На заході зірка з’явилася у сміливому і спокусливому образі, який одразу привернув увагу фотографів.

Майка Монро / © Associated Press

Майка Монро / © Associated Press

Акторка одягла довгу чорну сукню з повністю прозорого мережива з квітковими візерунками з колекції Colleen Allen прет-а-порте сезону осінь-зима 2026. Вбрання мало приталений силует, глибоке V-подібне декольте, широкі мереживні бретельки з ажурними краями і виріз на спині. Під сукнею на ній була чорна білизна.

Майка Монро / © Associated Press

Майка Монро / © Associated Press

Лук Монро доповнила бежевими туфлями на платформах і високих шпильках, невеликими блискучими сережками і кількома каблучками від Chopard. У Майки було хвилясте укладання і макіяж з темно-бежевою помадою.

Майка Монро / © Associated Press

Майка Монро / © Associated Press

Нагадаємо, Майка Монро на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю сяяла у срібній сукні по фігурі, повністю розшитій лелітками.

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