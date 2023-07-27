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У прозорій мінісукні: Алессандра Амбросіо потусила на Ібіці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У прозорій мінісукні: Алессандра Амбросіо потусила на Ібіці

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Бразильська модель Алессандра Амбросіо відпочиває із друзями на Ібіці.

42-річна модель поділилася у своєму блогу в Instagram кількома кадрами зі своїх запальних тусовок і показала новий лук. На чергову вечірку, яку зірка відвідала, вона приїхала у короткій прозорій сукні на тонких бретельках, під яку одягла бежевий кроптоп та стрінги.

(гортайте фото праворуч)

Екс"ангел" Victoria's Secret доповнила лук кількома прикрасами на шиї, сережками, браслетом-ланцюгом на зап'ясті та кількома кільцями на пальцях. Модель зробила макіяж зі стрілками та розпустила волосся.

Також Алессандра опублікувала кілька фотографій із пляжного відпочинку та похизувалася фігурою у яскравому бікіні, поверх якого накинула сорочку.

(гортайте фото праворуч)

На Ібіці модель відпочиває разом із дітьми. Принаймні фото зі своїм сином Ноа вона також опублікувала у Мережі.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
116
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