У прозорій мінісукні і бікіні: зірка TikTok у провокаційному образі сходила на вечірку

Блондинка вирішила привернути до себе увагу сміливим луком.

Американська зірка TikTok, it girl Алікс Ерл потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Маямі, штат Флорида. Красуня йшла на вечірку.

Алікс обрала для свого виходу провокаційний образ. Вона одягла прозору мінісукню, розшиту лелітками, під якою на ній був білий купальник на зав'язках.

Алікс Ерл / Фото: Getty Images

У такому луку Ерл змогла у всій красі продемонструвати свою струнку і сексуальну фігуру, а також гарні засмаглі ноги.

Алікс Ерл / Фото: Getty Images

Аутфіт it girl доповнила срібною сумочкою і бежевими босоніжками з довгими зав'язками і на шпильках.

Волосся Алікс зібрала у хвіст, зробила макіяж у нюдово-бронзових відтінках і прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями. Бежевий манікюр і білий педикюр завершили сміливий лук блондикни.

Нагадаємо, акторка Джоді Тернер Сміт відвідала показ Модного дому Gucci, який відбувся в межах Міланського тижня моди. На ній був гламурний тигровий жакет-сукня, розшитий лелітками, капронові колготи і високі чорні ботфорти зі шнурівками.

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