Шоу-бізнес
107
1 хв

У прозорій мінісукні з камінням і декольте: Шейлін Вудлі викликала фурор образом

Акторка підкреслила ноги гламурним і коротким вбранням.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шейлін Вудлі

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Шейлін Вудлі, відома багатьом за серіалом «Велика маленька брехня», з’явилася серед гостей Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Вона вийшла на червону доріжку перед прем’єрою фільму «Місто моторів», що відбулася в межах цього заходу.

Вибором сукні Шейлін здивувала, адже вирішила вдягнути чорне прозоре міні від Dolce & Gabbana з колекції осінь-зима 2025. Її вбрання було з тонкого шифону, на бретельках і з глибоким V-подібним декольте. Вбрання повністю розшите сріблястим камінням, бісером та лелытками в хитромудрі візерунки. З сукнею Вудлі взула туфлі від Dolce & Gabbana, волосся розпустила й вклала в легкі хвилі, а її макіяж був лаконічним і ніжним.

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Раніше свої розкішні ноги Шейлін продемонструвала в Італії на Венеційському кінофестивалі. Акторка відмовилася від звичної вечірньої сукні для своєї появи й обрала маленьку чорну атласну сукню від Kallmeyer з колекції Pre-Fall 2025, доповнивши її босоніжками від Gianvito Rossi з тонкими ремінцями.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Шейлін Вудлі / © Associated Press

