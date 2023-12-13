Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У прозорій мінісукні: зірка "Венздей" Дженна Ортега позувала на фотоколлі в білому луку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
119
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У прозорій мінісукні: зірка "Венздей" Дженна Ортега позувала на фотоколлі в білому луку

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

21-річна акторка підкреслила ноги коротким вбранням.

Зірка популярного серіалу "Венздей" Дженна Ортега відвідала прем'єру кримінального трилера "Великий улов", яка відбулася у вівторок, 12 грудня, у Лос-Анджелесі. У цьому фільмі Дженна зіграла разом із Беном Фостером, Томмі Лі Джонсом, Тобі Воллесом.

На презентації вона з'явилася в білому луку — мінісукні від бренду Adeam з колекції весна-літо 2024.

Вбрання дівчини було напівпрозорим і прикрашене білою вишивкою. Сукня мала широку спідницю та жорсткий каркас, який надавав їй форму. Під цим міні у Дженни була біла спідня білизна, яку було трохи видно.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ вона завершила туфлями на високій платформі, білим манікюром, зачіскою-хвостом та декількома коштовностями – кольє й сережками. Також візажисти зробили акторці трендовий макіяж з ластовинням і блиском на губах.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Читайте також:

Королева крику: як Дженна Ортега стала головним кумиром молоді

Королева крику: як Дженна Ортега стала головним кумиром молоді

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
119
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація