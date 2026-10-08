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- Шоу-бізнес
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У прозорій накидці і з сумкою Chanel: красиву Кетрін Зету-Джонс папараці зазнімкували у Нью-Йорку
Акторка була в чудовому настрої та привітала фотографів усмішкою.
Кетрін Зету-Джонс папараці заскочили біля кінотеатру ABC у Нью-Йорку. Вона мала чудовий вигляд і, помітивши фотографів, усміхнулася та помахала їм рукою.
Акторка була одягнена в чорний топ і чорні розкльошені штани. Зверху вона одягла темно-шоколадну прозору накидку, яка ззаду була довгою і гарно розвівалися під час ходьби.
Лук Кетрін доповнила чорними прозорими туфлями на підборах і невеликою чорною стьобаною сумкою Chanel з короткою ручкою, золотистою фурнітурою та золотистим ланцюжком. Сумку вона тримала перед собою.
Зірка зробила зачіску з локонами та макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами і коричневою помадою. Вуха вона прикрасила великими сережками, а руки — каблучками з камінням.
Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс з’явилася на прем’єрі серіалу «Вбити Джекі» у вечірній блискучій сукні від бренду Marmar Halim вартістю 305 394 гривні.