У прозорій персиковій сукні з рюшами: Сімон Ешлі в ефектному луку на прем'єрі "Бріджертонів"

Смілива сукня ніжного кольору ідеально личила дівчині.
29-річна британська акторка Сімон Ешлі відвідала презентацію другої частини третього сезону популярного серіалу від Netflix "Бріджертони", що відбулася у Лондоні.
Сімон, яка була зіркою другого сезону цього проєкту, обрала для заходу ніжно-персикове вбрання від бренду Del Core. Сукня дівчини є частиною колекції осінь-зима 2024, а носила вона її в поєднанні з прикрасами від Suzanne Kalan.
Ввбрання Сімон Ешлі складалося з кількох частин: шовкового топа-бюстьє на бретельках, а також напівпрозорої мідісукні з воланами, рукавами та оголеними плечима.
Доповнила вона цей образ босоніжками на високих підборах у колір вбрання, зачіскою з легкими хвилями, макіяжем та сережками у вухах.
Зірками третього сезону стали Нікола Коглан та Люк Ньютон — саме їхня історія кохання розповідається в цій частині серіалу. У день прем'єри актори з'явилися на червоній доріжці пліч-о-пліч і в гарному вбранні. На Ніколі була рожева сукня та фата, а на Люку — сірий костюм із квітковою аплікацією.
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