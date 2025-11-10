ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
275
2 хв

У прозорій плісованій сукні: Катерина Кухар у ніжному образі знялася у красивій фотосесії

Прима-балерина показала фотопроєкт, у якому вона знялася разом зі своїми студентками коледжу.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Кухар

Катерина Кухар

Катерина Кухар з нагоди Дня працівників культури знялася у новому фотопроєкті Ростислава Арно.

Разом із нею у фотосесії взяли участь її вихованки — студентки Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким нині керує.

Катерина Кухар і студентки коледжу — Дарія Лебідь, Домініка Федорова, Анна Гайда, Анастасія Лазарєва — продемонстрували гарні образи у сукнях від українського бренду Jamemme.

На Катерині була блакитна прозора плісована сукня максі з об’ємними фірмовими рукавами бренду, а під нею була коротка білизняна мінісукня з V-подібним вирізом. Талію зірки підкреслив атласний пояс в тон.

Дівчата позували також в ефектних вбраннях різних кольорів.

«Жінка має бути немов квітка й мої студентки саме такі квіти, всі різні, неймовірно привабливі та особливі. Мені хочеться частіше їх залучати в фотопроєкти, щоб вони мали досвід не тільки багато важко працювати у балетній залі, а й надихатись, щоб вони ділились натхненням із глядачем. Мої викладачі вимагали від нас бути „сірими мишами“, але я за те, щоб мої учні сяяли не тільки на сцені, як дорогоцінний камінь, а й в житті», — розповіла Катерина.

На своїй сторінці в Instagram прима-балерина поділилася філософськими роздумами про те, що таке культура: «Які сенси, яка глибина цього слова? Українська культура — це не лише наш національний продукт. Насамперед — це ми. Наша поведінка — наша культура. Не костюм і не декорація. Не вистава на сцені. Це — наше слово, наші звички, наша гідність. Те, як ми несемо себе у світі — у кожній країні, де звучить українське серце.

Культура — це те, що ми вбираємо з молоком матері, і те, що передається нам генетикою поколінь. Вона живе у наших руках, у поглядах, у манерах. У тому, як ми вдягаємось, що говоримо у своїх промовах, що можемо скуштувати, а від чого відмовитись. Вона — у нашій обізнаності, у кібергігієні, у синтонності, у емпатії, у силі крихкості. У тому як ми шануємо історію і пам’ятаємо своїх пращурів. Як співаємо, коли болить. Як стоїмо, коли важко. Бути культурним — означає бути людиною. Бути українцем — означає нести в собі глибину, красу й незламність. Ми народ, культура якого не прикраса. Вона — ДНК нашої душі».

