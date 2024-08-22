У прозорій сорочці та яскравих лоферах: Джаред Лето блиснув сосками на вулицях Нью-Йорка

Джаред Лето потрапив до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли виходив з готелю.

Артист мав стильний вигляд. Він поєднав класичні чорні штани і прозору чорну сорочку з довгими рукавами, крізь яку виблискував сосками і торсом.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Свій образ у всьому чорному він вирішив розбавити білими лоферами з різнокольоровим абстрактним принтом. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри, а на шиї – срібний ланцюжок.

Нагадаємо, Джаред Лето любить носити прозорі вбрання. На музичному вечорі Spotify у Каннах він з'явився у білому піджаку оверсайз і білій прозорій футболці, прикрашеній бісером.

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