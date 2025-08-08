ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
311
1 хв

У прозорій спідниці і топі з рюшами: папараці заскочили зірку серіалу «Венздей» Дженну Ортегу у Нью-Йорку

22-річна акторка у пікантному аутфіті вийшла у світ під час промотуру нового сезону популярного телесеріалу.

Аліна Онопа
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

Папараці заскочили зірку телесеріалу «Венздей» Дженну Ортегу у районі Мідтаун, у Нью-Йорку. Акторка хотіла уникнути уваги фотографів, тому сховала очі під окулярами й опустила голову.

Дженна була одягнена у топ карамельного кольору з багатоярусними рюшами та оголеними плечима. Верх вона скомбінувала з прозорою коричневою спідницею міді зі складками, з-під якої просвічувалася білизна.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Аутфіт Ортега доповнила коричневими гостроносими мюлями на шпильках і замшевою сумочкою шоколадного відтінку від Hammitt.

Акторка розпустила волосся, зробила натуральний макіяж, прикрасила шию чорним намистом, а на руці красувалася каблучка з дорогоцінним чорним каменем.

Нагадаємо, перша частина другого сезону серіалу «Венздей» вже доступна на стримінговому сервісі Netflix, а друга вийде 3 вересня 2025 року.

Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. Там на неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.

