У прозорій спідниці і топі з рюшами: папараці заскочили зірку серіалу «Венздей» Дженну Ортегу у Нью-Йорку
22-річна акторка у пікантному аутфіті вийшла у світ під час промотуру нового сезону популярного телесеріалу.
Папараці заскочили зірку телесеріалу «Венздей» Дженну Ортегу у районі Мідтаун, у Нью-Йорку. Акторка хотіла уникнути уваги фотографів, тому сховала очі під окулярами й опустила голову.
Дженна була одягнена у топ карамельного кольору з багатоярусними рюшами та оголеними плечима. Верх вона скомбінувала з прозорою коричневою спідницею міді зі складками, з-під якої просвічувалася білизна.
Аутфіт Ортега доповнила коричневими гостроносими мюлями на шпильках і замшевою сумочкою шоколадного відтінку від Hammitt.
Акторка розпустила волосся, зробила натуральний макіяж, прикрасила шию чорним намистом, а на руці красувалася каблучка з дорогоцінним чорним каменем.
Нагадаємо, перша частина другого сезону серіалу «Венздей» вже доступна на стримінговому сервісі Netflix, а друга вийде 3 вересня 2025 року.
Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. Там на неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.