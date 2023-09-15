У прозорій сукні без білизни: майбутня невістка Вікторії Бекхем на фешнзаході

На цьому заході з'явилося багато знаменитостей і навіть членів британської королівської родини, зокрема принцеси Беатріс та Євгенія.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

20-річна кохана Ромео Бекхема та модель Міа Ріган вийшла на доріжку у прозорій чорній максісукні, яку вдягла без бюстгальтера, і доповнила вбрання сріблястою сумкою та червоними гостроносими балетками на ремінцях навколо щиколотки.

Міа доповнила свій образ кількома срібними прикрасами – браслетами й каблучками, одягла золоті сережки у вуха та зробила укладання з мокрим ефектом. Макіяж на обличчі дівчини був насиченим, особливо губи. Їх Міа нафарбувала темно-червоною помадою та намалювала стрілки на повіках.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Фешнзахід також відвідала 41-річна Сієнна Міллер, яка несподівано з'явилася на доріжці у відвертому вбранні та продемонструвала свій вагітний живіт.

Читайте також: