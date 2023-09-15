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У прозорій сукні без білизни: майбутня невістка Вікторії Бекхем на фешнзаході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У прозорій сукні без білизни: майбутня невістка Вікторії Бекхем на фешнзаході

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Британська модель і, можливо, майбутня невістка Вікторії Бекхем – Міа Ріган – відвідала вчора Vogue World: London у британській столиці.

На цьому заході з'явилося багато знаменитостей і навіть членів британської королівської родини, зокрема принцеси Беатріс та Євгенія.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images
Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

20-річна кохана Ромео Бекхема та модель Міа Ріган вийшла на доріжку у прозорій чорній максісукні, яку вдягла без бюстгальтера, і доповнила вбрання сріблястою сумкою та червоними гостроносими балетками на ремінцях навколо щиколотки.

Міа доповнила свій образ кількома срібними прикрасами – браслетами й каблучками, одягла золоті сережки у вуха та зробила укладання з мокрим ефектом. Макіяж на обличчі дівчини був насиченим, особливо губи. Їх Міа нафарбувала темно-червоною помадою та намалювала стрілки на повіках.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

Фешнзахід також відвідала 41-річна Сієнна Міллер, яка несподівано з'явилася на доріжці у відвертому вбранні та продемонструвала свій вагітний живіт.

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Дата публікації
Перегляди
1069
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