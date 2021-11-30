У прозорій сукні без білизни: Стелла Максвелл на світській церемонії в Лондоні

У прозорій сукні без білизни: Стелла Максвелл на світській церемонії в Лондоні

У Лондоні минулої ночі відбулася церемонія вручення премій Fashion Awards 2021.

Багато знаменитостей вийшли на доріжку на цьому заході. Серед них була і 31-річна модель, екс"ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл.

До Королівського Альберт-холу дівчина приїхала в напівпрозорій сукні зі струмливою спідницею, яку одягла без білизни і доповнила чорними босоніжками на незвичайних золотих підборах у формі логотипу бренду Saint Laurent.

Стелла Максвелл / Associated Press

Стелла одягла кілька золотих каблучок на пальці, сережки-висячки, зробила зачіску з мокрим ефектном і насичений вечірній макіяж. До речі, волосся модель теж перефарбувала у темний колір і їй дуже пасує.

Стелла Максвелл / Associated Press

Зазначимо, до 2016 року ця церемонія була відома, як British Fashion Awards, її заснували 1989 року з метою привернути увагу до людей, які роблять значний внесок у модну індустрію.

Стелла Максвелл / Associated Press

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