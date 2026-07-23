- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
У прозорій сукні, без бюстгальтера та з сумкою з очима: Теяна Тейлор сходила на вечірку в Нью-Йорку
Американська співачка та акторка привернула увагу своїм сміливим образом.
Теяна Тейлор відвідала вечірку Skylark, яка відбулася у приватному клубі The Twenty Two New York у Нью-Йорку.
Для своєї появи зірка обрала обтислу чорну прозору сукню максі, яка чудово підкреслила її пишні форми. Вбрання також мало широкі бретельки та високий розріз ззаду. Під ним не було бюстгальтера, що додало її луку провокаційності.
Сукню Теяна поєднала з чорними слінгбеками Saint Laurent із золотими металічними носками і на шпильках. У руці Тейлор тримала чорну лаковану сумку Schiaparelli Face із зображенням обличчя з жовтими очима, носом та губами.
На обличчі в акторки були чорні сонцезахисні окуляри, а на зап’ясті — золоті браслети. Її довге кучеряве волосся було частково зібране у високий хвіст, а в макіяжі вона зробила акцент на бежевому блиску з коричневим контуром.
Нагадаємо, Теяна Тейлор на прем’єру серіалу від Netflix «72 Hours» одягла темно-синій костюм у смужку.