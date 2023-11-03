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У прозорій сукні, боді і білизні з кристалами: Кім Кардашян у спокусливих образах похизувалася сексуальними формами

У прозорій сукні, боді і білизні з кристалами: Кім Кардашян у спокусливих образах похизувалася сексуальними формами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У прозорій сукні, боді і білизні з кристалами: Кім Кардашян у спокусливих образах похизувалася сексуальними формами

Кім Кардашян/Фото mertalas

Зірка реаліті знялася у рекламній кампанії власного бренду.

Кім Кардашян презентувала нову колекцію свого бренду Skims, створеної у колаборації зі Swarovski. Зірка реаліті знялася у рекламній кампанії лінійки, у якій постала у спокусливих аутфітах.

Колекція складається із білизни, боді, прозорих суконь, кроптопів, легінсів – і все це прикрашене кристалами. У цих вбраннях Кардашян позувала на камеру, демонструючи із різних ракурсів свою сексуальну фігуру.

(щоб подивитися всі образи, гортайте вправо)

Свої луки вона ефектно доповнила розкішними прикрасами, які також увійшли до лінійки. Кім мала просто приголомшливий вигляд.

Знімали промокампанію Мерт Алас і  фотограф під ніком vbuntitled в Instagram.

Нагадаємо, Кім Кардашян нещодавно презентувала бюстгальтер із сосками.

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Дата публікації
Перегляди
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