У прозорій сукні, боді і білизні з кристалами: Кім Кардашян у спокусливих образах похизувалася сексуальними формами

Кім Кардашян презентувала нову колекцію свого бренду Skims, створеної у колаборації зі Swarovski. Зірка реаліті знялася у рекламній кампанії лінійки, у якій постала у спокусливих аутфітах.

Колекція складається із білизни, боді, прозорих суконь, кроптопів, легінсів – і все це прикрашене кристалами. У цих вбраннях Кардашян позувала на камеру, демонструючи із різних ракурсів свою сексуальну фігуру.

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Свої луки вона ефектно доповнила розкішними прикрасами, які також увійшли до лінійки. Кім мала просто приголомшливий вигляд.

Знімали промокампанію Мерт Алас і фотограф під ніком vbuntitled в Instagram.

Нагадаємо, Кім Кардашян нещодавно презентувала бюстгальтер із сосками.

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