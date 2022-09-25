У прозорій сукні глибоким декольте: Мерайя Кері заспівала у Центральному парку

Учора, 24 вересня, Мерайя Кері виступила на фестивалі Global Citizen Festival у Центральному парку Нью-Йорка.

Співачка, яка останнім часом була не в найкращій формі, мала чудовий вигляд, очевидно, перед виступом вона сильно схудла, що дозволило їй вибрати як сценічний образ напівпрозору відкриту сукню.

Мерайя одягла сукню, розшиту золотими та срібними паєтками та прозорим низом, та продемонструвала розкішне декольте.

Мерайя Кері / Фото: Getty Images

Вбрання співачка доповнила кулоном з величезним діамантовим метеликом та діамантовими сережками.

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