У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

Демі Роуз продемонструвала шанувальникам в Instagram новий сексуальний образ. Дівчина приміряла прозору чорну сукню з блискітками і відвертим декольте, під якою була відсутня білизна.

Спочатку Демі показала на камеру свій пишний бюст, який ледь не випав з глибокого вирізу.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

А потім спокусниця Роуз похизувалася пишними сідницями і оголеною спиною.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Звабливий лук модель доповнила зачіскою з локонами, зібраною догори, макіяжем із чорними стрілками, кулоном на ланцюжку і каблучками з камінням.

Нагадаємо, минулого разу Демі підкреслила сексуальні форми чорною сукнею-сітка на тонких бретельках.

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