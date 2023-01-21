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У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
779
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У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

27-річна модель продовжує спокушати підписників відвертим контентом.

Демі Роуз продемонструвала шанувальникам в Instagram новий сексуальний образ. Дівчина приміряла прозору чорну сукню з блискітками і відвертим декольте, під якою була відсутня білизна.

Спочатку Демі показала на камеру свій пишний бюст, який ледь не випав з глибокого вирізу.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

А потім спокусниця Роуз похизувалася пишними сідницями і оголеною спиною.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Звабливий лук модель доповнила зачіскою з локонами, зібраною догори, макіяжем із чорними стрілками, кулоном на ланцюжку і каблучками з камінням.  

Нагадаємо, минулого разу Демі підкреслила сексуальні форми чорною сукнею-сітка на тонких бретельках.

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