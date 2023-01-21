У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

27-річна модель продовжує спокушати підписників відвертим контентом.
Демі Роуз продемонструвала шанувальникам в Instagram новий сексуальний образ. Дівчина приміряла прозору чорну сукню з блискітками і відвертим декольте, під якою була відсутня білизна.
Спочатку Демі показала на камеру свій пишний бюст, який ледь не випав з глибокого вирізу.
А потім спокусниця Роуз похизувалася пишними сідницями і оголеною спиною.
Звабливий лук модель доповнила зачіскою з локонами, зібраною догори, макіяжем із чорними стрілками, кулоном на ланцюжку і каблучками з камінням.
Нагадаємо, минулого разу Демі підкреслила сексуальні форми чорною сукнею-сітка на тонких бретельках.
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