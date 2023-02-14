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У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
989
Час на прочитання
1 хв
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У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель у своєму репертуарі продовжує спокушати підписників відвертим контентом.

Демі Роуз потішила фоловерів знімками із пікантної фотосесії, у якій вона постала у спокусливому образі.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель позувала у блакитній прозорій сукні максі з блискучим принтом і американською проймою. Вбрання мало відверте декольте до пупка і оголену спину. Білизна на ній була відсутня.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі з різних ракурсів похизувалася сексуальним бюстом, ледве прикриваючи його сукнею, і продемонструвала пишні сідниці.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт вона доповнила елегантною зачіскою, зібраною догори, і ніжним макіяжем.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз приміряла мереживний бюстгальтер і показала пишне декольте.

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Дата публікації
Перегляди
989
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