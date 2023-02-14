У прозорій сукні і без білизни: Демі Роуз похизувалася сексуальним бюстом і пишними сідницями

Британська модель у своєму репертуарі продовжує спокушати підписників відвертим контентом.
Демі Роуз потішила фоловерів знімками із пікантної фотосесії, у якій вона постала у спокусливому образі.
Модель позувала у блакитній прозорій сукні максі з блискучим принтом і американською проймою. Вбрання мало відверте декольте до пупка і оголену спину. Білизна на ній була відсутня.
Демі з різних ракурсів похизувалася сексуальним бюстом, ледве прикриваючи його сукнею, і продемонструвала пишні сідниці.
Аутфіт вона доповнила елегантною зачіскою, зібраною догори, і ніжним макіяжем.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз приміряла мереживний бюстгальтер і показала пишне декольте.
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