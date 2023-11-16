У прозорій сукні і без білизни: інфлюенсерка у відвертому образі продемонструвала струнку фігуру

Знамениті красуні полюбляють приходити на заходи у прозорих вбраннях і без бюстгальтера.

Іспанська інфлюенсерка Джессіка Гойкоечеа відвідала церемонію вручення нагород Harper's Bazaar Women Of The Year Awards 2023 у Мадриді.

Дівчина привернула до себе увагу своїм провокаційним аутфітом. Вона з'явилася перед фотокамерами у чорній прозорій мереживній сукні з невеликим шлейфом. Вбрання мало відвертий виріз з одного боку, який оголював її талію, стегно і ногу.

Джессіка Гойкоечеа / Фото: Getty Images

Під сукнею був відсутній бюстгальтер, тому Джессіка без комплексів виблискувала перед присутніми сексуальними грудьми. А ще вона похизувалася стрункою фігурою.

Джессіка Гойкоечеа / Фото: Getty Images

Лук Гойкоечеа доповнила чорними трусами, чорними туфлями на шпильках, гладким пучком, ніжним макіяжем і діамантовими сережками.

Нагадаємо, іспанська радіоведуча і сценаристка Генар Альварес прийшла на церемонію Genz Awards 2023 у Мадриді у розстебнутій сорочці і без бюстгальтера.

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