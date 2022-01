У прозорій сукні і без білизни: колишня дівчина Роберта Паттінсона з'явилася у сміливому образі

FKA Twigs / Associated Press

Таке вбрання зважилася б одягти не кожна.

Колишня дівчина Роберта Паттінсона, співачка та танцівниця FKA twigs, випустила свій новий мікстейп Caprisongs, до якого увійшов її нещодавній сингл Tears In The Club, записаний за участю The Weeknd. Цей альбом став першою великою роботою дівчини за два з лишком роки.

З цієї нагоди співачка організувала вечірку в The Standard, у Лондоні. На своєму заході FKA twigs з'явилася в дуже відвертому і сміливому образі, який складався із сірої прозорої сукні з рюшами, її вона доповнила дутою короткою курткою в клітинку, коричневими чоботами-панчохами та масивними прикрасами у вухах та на руках.

FKA twigs / Getty Images

Завершальними штрихами образу зірки став сірий манікюр, зачіска з дрібними кучерями і насичений макіяж.

Читайте також: