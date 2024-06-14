У прозорій сукні і без білизни: модель Playboy блиснула сосками на вулицях Лос-Анджелеса

Елізабет Марі Шевальє обожнює акцентувати увагу у своїх аутфітах на пишному бюсті.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська модель Playboy, зірка Instagram і OnlyFans – Елізабет Марі Шевальє.

Білявка, як завжди, обрала для свого виходу відвертий лук. На ній була довга чорна прозора сукня з американською проймою і розрізом сперду, прикрашена ланцюжками зі стразів, лелітками і бісером. Під неї модель вирішила не одягати білизну, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Аутфіт Елізабет доповнила прозорими стріпами зі стразами на шпильках і невеликою сумочкою, інкрустованою стразами. Вона розпустила волосся, зробила яскравий макіяж із рожево-блискучими тінями та пишними віями і довгий рожевий манікюр. У вухах у неї були великі сережки-кільця з камінням, браслети і каблучки з діамантами.

Нагадаємо, раніше Елізабет Марі Шевальє еротично позувала на пляжі в Малібу у чорному купальнику, який ледве прикривав її пишні груди.

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