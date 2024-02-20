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У прозорій сукні і без білизни: мокра Демі Роуз продемонструвала сексуальні форми

У прозорій сукні і без білизни: мокра Демі Роуз продемонструвала сексуальні форми

У прозорій сукні і без білизни: мокра Демі Роуз продемонструвала сексуальні форми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель влаштувала фотосет у спокусливому образі.

Демі Роуз опублікувала в Instagram нову порцію пікантних світлин із відпочинку у Ріо-де-Жанейро.

Красуня скупалася під літнім душем і влаштувала імпровізований фотосет на тлі гарного вечірнього пейзажу.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Одягнена вона була у жовту сукню з психоделічним принтом і напівоголеною спиною. Під вбранням на Демі була відсутня білизна і це мало дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз продемонструвала свої пишні сексуальні форми.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Я прийду додому, чекайте на мене", – підписала модель знімки.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз у яскравому бікіні продемонструвала сексуальні сідниці.

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