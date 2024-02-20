У прозорій сукні і без білизни: мокра Демі Роуз продемонструвала сексуальні форми

Британська модель влаштувала фотосет у спокусливому образі.
Демі Роуз опублікувала в Instagram нову порцію пікантних світлин із відпочинку у Ріо-де-Жанейро.
Красуня скупалася під літнім душем і влаштувала імпровізований фотосет на тлі гарного вечірнього пейзажу.
Одягнена вона була у жовту сукню з психоделічним принтом і напівоголеною спиною. Під вбранням на Демі була відсутня білизна і це мало дуже спокусливий вигляд.
Роуз продемонструвала свої пишні сексуальні форми.
"Я прийду додому, чекайте на мене", – підписала модель знімки.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз у яскравому бікіні продемонструвала сексуальні сідниці.
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