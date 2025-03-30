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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні і без білизни: американська акторка блиснула сосками на івенті
32-річна вирішила привернути до себе увагу відвертим вбранням.
Американська акторка Вікторія Джастіс відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.
Зірка обрала для своєї появи прозоро-білу сукню без бретельок із колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2025 бренду Antonio Grimaldi. Прозорі частини вбрання були прикрашені камінням.
Під сукнею не було бюстгальтера, тож Вікторія виблискувала перед присутніми сосками.
Образ Джастіс доповнила світлими босоніжками на високих платформах і підборах. Вона уклала волосся у локони, зробила макіяж із довгими віями і завершила лук прикрасами з діамантами.
Нагадаємо, Вікторія Джастіс з’явилася у Нью-Йорку у темно-синьому вбранні з короткими шортами, які підкреслили її стрункі ноги.