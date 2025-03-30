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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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233
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У прозорій сукні і без білизни: американська акторка блиснула сосками на івенті

32-річна вирішила привернути до себе увагу відвертим вбранням.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Вікторія Джастіс

Вікторія Джастіс / © Associated Press

Американська акторка Вікторія Джастіс відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.

Зірка обрала для своєї появи прозоро-білу сукню без бретельок із колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2025 бренду Antonio Grimaldi. Прозорі частини вбрання були прикрашені камінням.

Вікторія Джастіс / © Associated Press

Вікторія Джастіс / © Associated Press

Під сукнею не було бюстгальтера, тож Вікторія виблискувала перед присутніми сосками.

Образ Джастіс доповнила світлими босоніжками на високих платформах і підборах. Вона уклала волосся у локони, зробила макіяж із довгими віями і завершила лук прикрасами з діамантами.

Вікторія Джастіс / © Associated Press

Вікторія Джастіс / © Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Джастіс з’явилася у Нью-Йорку у темно-синьому вбранні з короткими шортами, які підкреслили її стрункі ноги.

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